"De wereld is kwaadaardig, ik voel me naakt en bedrogen": speler Genk (met verleden in Charleroi) beleeft enorm schrikmoment

KRC Genk neemt het in de eigen CEGEKA-Arena op tegen Union SG in een erg belangrijk duel in de strijd om de mogelijke landstitel. Ken Nkuba speelde niet mee. De verdediger maakte dit weekend een hachelijke situatie mee.

Ken Nkuba werd dit weekend het slachtoffer van een inbraak in zijn huis in Genk. Dat deelde de speler zelf mee op zijn Instagram, waar hij een emotioneel verhaal deelde.

Inbraak in Genk

"Gisteren werd bij ons in Genk ingebroken. Ze hebben ons huis van A tot Z helemaal binnenstebuiten gekeerd. Tot in de kleinste details", aldus Nkuba in zijn verhaal.

"We hadden nooit gedacht dat zoiets in Genk kon gebeuren. Ik voel me naakt. Bedrogen. De wereld is kwaadaardig. Laat justitie zijn werk nu doen, de schuldige moet gestraft worden."

Jeugdinternational met nodige adelbrieven

Ken Nkuba viel in de Champions' Play-offs al kort in tegen KAA Gent en RSC Anderlecht. Dit seizoen verzamelde hij al 457 speelminuten bij de A-kern van de Limburgers.

Hij kwam in januari over van Charleroi, waar hij als jeugdspeler in de A-kern terechtkwam. De verdediger is ook Belgisch jeugdinternational en kwam al uit voor de U21 en eerder ook voor de U19.