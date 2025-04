"Er zijn gesprekken geweest": Belgische aanbiedingen voor Jonas De Roeck

Jonas De Roeck werd een tijdje geleden ontslagen bij Royal Antwerp FC. Ondertussen kreeg hij al enkele telefoontjes met aanbiedingen.

Rancune heeft Jonas De Roeck niet na zijn ontslag bij Royal Antwerp FC. Het is dan ook niet zo dat hij de wedstrijden van zijn ex-ploeg met een vergrootglas volgt.

“Ik heb maanden met deze jongens gewerkt, ik weet perfect wat de sterktes maar ook de zwaktes van deze groep zijn”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Antwerp blijft voor hem een geweldige club, maar het is wel een ploeg in opbouw. “Waar nog veel werk is. Het is bij Antwerp heel snel gegaan. De club is op een paar jaar tijd gigantisch gegroeid. Alleen hebben bepaalde fundamenten niet de tijd gekregen om mee te groeien.”

Ondertussen is De Roeck wel een trainer die twee keer na elkaar ontslagen werd, maar daar wil hij zich niet te druk over maken. Hij weet al welke aanbieding hij wil krijgen.

“Ik hoop terecht te komen bij een ploeg die goeie research doet naar zijn trainers. Als een club dat doet, zal ze wel door die ontslagen heen kunnen kijken. Dan zullen ze zien dat ik een trainer ben die meedenkt met de club en die altijd positief voetbal probeert te brengen.”

Of er al aanbiedingen waren? “Ja, met een aantal Belgische clubs zijn er gesprekken geweest, maar de timing zat niet goed”, besluit hij.