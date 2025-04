Peter Vandenbempt komt met grote verwittiging voor KRC Genk en spreekt zich nadrukkelijk uit over titeldebat

Nog zes speeldagen en we weten wie de titel zal pakken in de Jupiler Pro League. Genk liet zich ringeloren door Union SG afgelopen weekend en zo zijn de kaarten toch weer iet of wat anders geschud. Dat beseft ook Peter Vandenbempt.

KRC Genk was tot twee weken geleden de grote favoriet om de titel te pakken én ook gewoon de fiere leider in de Champions' Play-offs. Na een 0 op 6 tegen Club Brugge en Union SG ziet de wereld er nu toch wat anders uit. Werk aan de winkel voor Genk Het noopt Peter Vandenbempt ook tot een strenge analyse: "Genk speelde een matige wedstrijd en verloor ook niet onterecht van Union SG, vrees ik", klinkt het onder meer bij Sporza. Genk heeft zicht volgens hem laten vangen door het spel van Union, dat er de wedstrijd van gemaakt heeft zoals ze dat daar graag hebben. Het randje opzoeken hoort daar wat de Brusselaars betreft uiteraard ook bij. Union grootste uitdager? "Genk staat nu wel onder grote druk voor die 2 duels die eraan komen tegen Antwerp. Dat moet een 6 op 6 worden", beseft de man van de radio maar al te goed. Enkel dan zouden ze opnieuw gelanceerd raken. Er staat dus veel druk op de wedstrijd van woensdagavond in Antwerpen. Tot dan lijkt Union volgens Vandenbempt de uitdager pur sang voor Club Brugge.

