Voorzitter Sam Baro duikt kleedkamer in na blamerende nederlaag tegen Anderlecht

RSC Anderlecht veegde woensdagavond de vloer met KAA Gent. De Buffalo's verloren met 5-0 in het Lotto Park.

Wie dacht dat de nederlaag tegen Club Brugge voor een reactie zou zorgen was eraan voor de moeite. Ook tegen RSC Anderlecht kreeg KAA Gent vijf doelpunten om de oren.

Voorzitter Sam Baro liet na de wedstrijd in het Lotto Park weten dat hij beschaamd was na de prestatie van zijn ploeg. “Dit was een dramatische vertoning. De ploeg draait niet en heeft nul vertrouwen. Het moét zondag beter”, liet hij optekenen bij Het Laatste Nieuws.

Volgens de krant trok Baro ook naar de kleedkamer om de spelers op hun plichten te wijzen. Het zou er nogal stevig aan toegegaan zijn.

De vrije dag die vandaag op de agenda stond is geschrapt. De spelers worden op het oefencomplex verwacht. Na de match mochten enkele spelers het ook gaan uitleggen aan de fans.

“Ze komen hier op een woensdagavond met de verwachting een mooie match te zien”, reageerde Matisse Samoise. “En dan krijgen ze dit te zien... We hebben te veel individuele fouten gemaakt. Zondag is het alweer wedstrijd. Het is aan ons om er dan te staan.”