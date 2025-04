Moet Milicevic vrezen voor zijn job bij een nieuwe kansloze nederlaag tegen Anderlecht?

KAA Gent speelt zondag in eigen huis tegen RSC Anderlecht. De Buffalo's hebben wat recht te zetten na de 5-0-nederlaag in het Lotto Park.

Na de 0-5-nederlaag tegen Club Brugge ging KAA Gent ook op bezoek bij RSC Anderlecht met dezelfde cijfers met de billen bloot.

In de Champions’ Play-offs kregen de Buffalo’s al heel wat doelpunten om de oren. Of een snelle ommekeer, van woensdag naar zondag, mogelijk is, is maar zeer de vraag.

“In de competitie lukt zo'n snelle ommekeer soms wel. Maar in Play-off 1 is het veel moeilijker om je te herpakken. Van een dood vogeltje naar springlevend gaan is echt niet simpel”, zegt Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

De thuismatch tegen Anderlecht wordt cruciaal voor KAA Gent. Een nieuwe nederlaag, zeker met ruime cijfers, zou wel heel erg pijnlijk zijn. “Nóg eens kansloos onderuit, voor eigen publiek, pfoe …”

En wat met de trainer, want als het slecht gaat is hij vaak de boeman voor alles en iedereen. “Ik zal niet zeggen dat Milicevic dan moet vrezen voor zijn ontslag, maar het zou een mokerslag zijn, want dan is de vierde plaats weg. Enfin, denk ik. Ik moet tegenwoordig opletten met wat ik zeg.”