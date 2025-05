Antwerp-coach Ulderink kan niet lachen met de rode kaart voor Denis Odoi, die zijn ploeg weer in de steek liet

Als speler van Club Brugge had Denis Odoi meer succes tegen zijn ex-ploeg Anderlecht dan met Antwerp. Voor de tweede keer in een cruciale wedstrijd moest hij het veld met rood verlaten.

Odoi had vooraf in een interview aangegeven dat het hem niet meer zou overkomen. Zijn eerste rode kaart dit seizoen tegen Anderlecht had Antwerp immers de bekerfinale gekost. Als Antwerp daar met elf bleef staan, had het waarschijnlijk een heel andere afloop gekend.

Maar Odoi had begin tweede helft al een gele kaart gepakt na een fout op Vazquez. Daar maakte hij al wat misbaar over, maar een kwartier later werd het nog erger.

De centrale verdediger kwam veel te laat bij de vinnig ingevallen Edozie en raakte hem vol op de enkel. Dat had al een rood geurtje, maar het werd zijn tweede gele. En dat kon Odoi blijkbaar niet begrijpen, want hij ging zwaar in discussie.

Coach Andries Ulderink zag het echter anders. "Over die eerste gele ga ik me niet uitspreken, maar die tweede was gewoon dom", aldus de Antwerp-coach. "Zeker niet slim als je weet dat je al geel hebt."

Odoi liet zijn ploeg zo twee keer in cruciale matchen in de steek. Al moet ook gezegd dat Antwerp in zijn geheel niet goed genoeg was om Anderlecht te verontrusten.