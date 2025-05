Besnik Hasi legt uit waarom hij een volledig B-elftal de wei instuurde: de beloning is groot gebleken

We hebben Besnik Hasi al lang niet zo goedgeluimd en ontspannen gezien na een match. Anderlecht speelde geen wereldpartij op de Bosuil, verre van. Maar dat was ook niet te verwachten met een quasi volledig B-elftal. Door de winst is Europees voetbal voor volgend seizoen wel zo goed als binnen.

En dan kan je als coach als eens opgelucht zijn, zeker omdat dat de voorwaarde was van het bestuur toen ze hem aanstelden. “Ik ben heel blij met het resultaat”, reageerde Hasi na afloop. “We hebben bewust beslist om heel wat jongens te laten rusten."

"Er waren kleine ongemakken. Thorgan kreeg een tik tegen Gent, Simic was geschorst en N’Diaye komt net uit blessure. Met maar twee dagen tussen de matchen moesten we dat goed managen. Chapeau voor de jongens die het in de eerste helft hebben overgenomen.”

Toch verliep het niet allemaal vlekkeloos. “Ik was niet tevreden over de kwaliteit van ons spel voor de rust. Het is ook niet evident om elf jongens die nooit samen hebben gespeeld ineens op het veld te zetten. We creëerden nauwelijks overtal op het middenveld. Er moest één van de spitsen uitzakken, maar dat gebeurde niet. In de tweede helft hebben we een aantal zaken aangepast, Leander wat langer laten staan en Jan gebracht.”

Vertonghen viel in en kreeg zo zijn eerste speelminuten van de play-offs. “We wilden Jan absoluut minuten geven, zodat hij kon voelen waar hij staat na zijn blessure. Dat was niet zonder risico, maar belangrijk met het oog op zondag.” De verdediger oogde fit en kreeg achterin weinig in de problemen.

Het draaipunt in de wedstrijd was de rode kaart voor Antwerp bij een 0-1 stand. “We scoorden op de juiste momenten”, stelde Hasi. “Na die rode kaart werd het heel moeilijk voor Antwerp om nog iets terug te doen. En wat mij vooral blij maakt: twee jongens van Anderlecht scoren. Dat toont dat de club op hen kan rekenen.”

Door deze zege is de vierde plek zo goed als binnen, en dus ook een Europees ticket. “Ik ben daar sowieso blij om”, aldus Hasi. “Ik hoopte dat we het hier zouden kunnen afdwingen. Als je vandaag verliest, breng je Antwerp opnieuw in het spel. Nu hebben wij een goed gevoel, en ik merk dat de sfeer in de kleedkamer beter en beter wordt. Ik weet dat we een risico namen, maar het is goed afgelopen."