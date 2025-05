Zo belangrijk was de uitkomst van vorige iconische bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht: "Gaf geloofwaardigheid"

Komende zondag kijken Club Brugge en Anderlecht elkaar weer in de ogen. Het gebeurt niet elk jaar dat de bekerfinale deze iconische affiche oplevert.

De laatste keer dat Club Brugge en Anderlecht in de finale stonden, was op 22 maart 2015. Mitrovic wiste het vroege openingsdoelpunt van De Sutter uit en leek verlengingen af te dwingen, maar Refaelov zorgde in de blessuretijd nog voor een Brugs delirium. De Israëliër beleefde wel vaker één van zijn hoogtepunten in de bekerfinale.

Pascal De Maesschalck kan goed inschatten wat de overwinning die dag betekend heeft voor Club Brugge. De Maesschalck was jarenlang actief bij Club als hoofd van de Academy. Hij stond dus in voor de doorstroming van jonge talenten naar de eerste ploeg. Hij getuigt bij La Dernière Heure over hoe cruciaal die zege van Club was in 2015.

Bekerwinst in 2015 cruciaal voor Club Brugge

"De beker in 2015 heeft Club Brugge geloofwaardigheid gegeven en lanceerde een nieuw project", laat De Maesschalck optekenen. Dat project was om de winst in de Beker van België te gebruiken als opstapje naar nog grotere successen. De cijfers geven De Maesschalck alvast groot gelijk. Het aantal landstitels dat blauw-zwart sindsdien veroverde, is niet op één hand te tellen.

In 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 en 2024 kroonde Club zich steeds tot beste ploeg van België. Een groot verschil met de periode voor die bekerwinst van 2015, want het was op dat moment al acht jaar geleden dat Club Brugge nog een prijs had gepakt. Ook toen was dat een beker. Het was in 2015 wel de voorlopig laatste bekerwinst van Club, ondanks nog finales in 2016 en 2020.

Ex-Bruggeling zaterdag tegen PSG

De Maesschalck is momenteel actief als technisch directeur bij het Franse Strasbourg. Zijn ploeg komt zaterdag in actie tegen PSG, waardoor hij zondag de ontwikkelingen in de Belgische bekerfinale goed in de gaten kan houden.