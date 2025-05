'Antwerp en Charleroi bikkelen om gedroomde aanvaller: speler geeft zelf meer duiding'

Een paar dagen geleden was er voor het eerst sprake van een mogelijke transfer van Yannick Agnero naar de Belgische competitie. Minstens twee Belgische ploegen azen op hem. En wat denkt de speler er zelf van?

Vincent Janssen is out tot het einde van het seizoen en het is nog maar de vraag of hij volgend seizoen nog zal spelen voor Royal Antwerp FC. De speler heeft een aflopend contract in de zomer van 2026.

Einde voor Janssen?

Ofwel moeten ze hem een contractverlenging aanbieden, ofwel moeten ze hem deze zomer verkopen als ze nog willen cashen op de Nederlandse aanvaller. Ondertussen wordt al gekeken naar vervanging.

Marc Overmars heeft nu alvast een mogelijke opvolger gevonden in de naam van Yannick Agnero. Dat is een jonge (22-jarige) Ivoriaan, die momenteel in de Zweedse competitie speelt voor Halmstads BK.

Nieuwkomer op komst?

Agnero heeft na twintig wedstrijden voor de Zweedse club al zeven doelpunten op de teller staan. Ook Sporting Charleroi zou wel wat in hem zien en hem dus willen inlijven deze zomer.

Het contract van Agnero bij Halmstads loopt tot medio 2027. Hij lijkt te kunnen worden opgehaald voor pak en beet een miljoen euro. De speler zelf heeft ondertussen in de Zweedse media al aangegeven dat hij wel open zou staan voor een trip naar België.