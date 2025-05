"Dan heeft praten geen zin meer": Wouter Vrancken rekent alweer af met (onder meer?) Didier Lamkel Zé

Niet te geloven. En toch meteen weer helemaal wel. Er lijkt weer een probleem te zijn ontstaan tussen Didier Lamkel Zé en STVV. Wouter Vrancken was een paar weken geleden nochtans nog heel hoopvol.

STVV heeft nog twee wedstrijden om zich rechtstreeks te proberen redden in de Jupiler Pro League. Anders kan het eventueel ook nog via de barrages een verlengd verblijf afdwingen in de hoogste klasse van het Belgisch voetbal.

Didier Lamkel Zé er dit weekend niet bij?

Die redding zullen ze waarschijnlijk moeten afdwingen ... zonder Didier Lamkel Ze. Een dikke week geleden was Wouter Vrancken nog voorzichtig positief over het woelwater. "Ik zal door zijn geschiedenis altijd met twee woorden spreken, maar voorlopig gaat alles goed", klonk het toen.

Maar daar is nu dus al niets meer van te merken. Op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Beerschot was hij zeer helder. “Er zijn hier in het verleden al te veel zaken gebeurd waarbij spelers werden beschermd. Uiteindelijk wordt de club daar alleen maar door beschadigd. Ik denk dat het tijd is om sommige spelers op hun verantwoordelijkheden te wijzen."

Geen respect?

"Ik koester geen ijdele hoop dat ik degene ben die sommige gasten tot inkeer kan doen komen. Als bepaalde grenzen worden overschreden, dan helpt zelfs praten niet meer", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Als spelers geen respect tonen voor hun collega’s, voor de staf en voor de club, dan kan je niet verwachten dat ze in het weekend ineens wel alles gaan geven voor hun ploegmaats."