De Sutter en Deschacht blikken terug op één van de meest iconische bekerfinales: "Als de beker toen voor ons was..."

De bekerfinale van 2015 tussen Club Brugge en Anderlecht blijft tot op vandaag nazinderen. Voor Tom De Sutter en Olivier Deschacht betekende de 2-1 zege van blauw-zwart veel meer dan een trofee.

Club Brugge stond kort voordien nog op het veld in Istanboel voor een Europese wedstrijd tegen Besiktas. De Sutter herinnert zich die week in Het Laatste Nieuws nog zeer goed. “We hadden weinig tijd om ons voor te bereiden. Dat maakte van ons de underdog."

“Wij supporterden toen zelfs voor Club in Europa", reageert Deschacht. “Dan zouden ze vermoeider aan de aftrap staan.”

Anderlecht leek nochtans alles in handen te hebben voor de eindwinst. “We hadden een fantastische mix", herinnert Deschacht zich. “Leander Dendoncker was er toen ook al bij. Steven Defour en Aleksandar Mitrović. Youri Tielemans zat zelfs op de bank.”

De finale kantelde al vroeg toen Tom De Sutter de score opende voor blauw-zwart. Toch leek Anderlecht in minuut 89 verlengingen af te dwingen dankzij een knappe goal van Mitrović.

Wissel van de macht

Wat volgde was echter pure bekergeschiedenis. Dendoncker kopte een bal weg, Refaelov pikte op en trapte het leer voorbij Proto in doel. “Zonder afbreuk te willen doen aan andere finales: de meest iconische goal in een finale van de Beker van België", benadrukt De Sutter.

“Met die bekerfinale is de ommekeer ingezet", zegt De Sutter. “Een jaar later pakten we de titel.” Deschacht ziet het als het einde van een tijdperk bij Anderlecht. “Als de beker toen voor ons was geweest, pakten we misschien puur op de flow de dubbel.”