DONE DEAL: Standard haalt uit en snoept jong talent af bij Anderlecht

Standard en Anderlecht? Dat is en blijft water en vuur. En dus is elke transfer van de ene naar de andere club een gevoelige deal. Ook als die op jonge leeftijd zou worden gesloten. Wat dat betreft is het deze week opnieuw raak.

Heeft u al gehoord van Yhanis Onehese? Hij is een vijftienjarige aanvaller die naar Standard de Liège komt. Hij verlaat Neerpede voor een eerste contract op de Académie Dreyfus in Luik. "Van Brussel naar Luik. Yhanis Onehese heeft zijn eerste profcontract getekend bij de Rouches. De spits van de generatie 2009 komt van Sporting Anderlecht. Welkom, Yhanis", aldus de Rouches op hun webstek en sociale media. De BX à Liège. Yhanis Onehese a signé son premier contrat professionnel avec les Rouches. L’attaquant de la génération 2009 arrive en provenance du Sporting d’Anderlecht. Bienvenue, Yhanis. 🔴⚪️#SL16 #RSCL #COYR pic.twitter.com/482RaPyIdb — SL16 Football Campus (@SL16_FC) May 2, 2025 Daarmee hebben ze bij Standard een flinke zaak gedaan. En ook op de sociale media regent het wel wat reacties op de deal, want vooral in Luik zijn ze heel blij. Jong talent voor Standard Voor Anderlecht is het andermaal een jong talent dat de ploeg verlaat. Bij Standard krijgt hij mogelijk meteen zijn kans bij SL16 om zo op termijn door te groeien naar de A-kern. De komende maanden en jaren is de centrumspits zeker iemand om in de gaten te gaan houden. Onehese heeft bij de jeugd van Anderlecht al mooie dingen laten zien.