Hugo Broos ziet dat Anderlecht voorbijgestoken is: "Club Brugge heeft samen met Genk veruit de beste jeugdwerking van het land"

Club Brugge heeft zondag de Belgische beker voor de twaalfde keer gewonnen en staat ook nog steeds in de race voor het landskampioenschap, wat de zevende titel in tien jaar zou betekenen.

Hugo Broos, de laatste coach die met blauw-zwart de dubbel won in 1996, reflecteert op de huidige prestaties van de club en de ontwikkelingen in het jeugdbeleid. Broos prijst de jeugdopleiding van Club Brugge en vergelijkt deze met die van Genk, waarbij hij benadrukt dat de structuur van de opleiding een belangrijke factor is voor het succes.

"Samen met Genk, denk ik, veruit de beste jeugdopleiding van het land. Dit komt vooral door de solide structuur achter de opleiding", zegt hij in KVW. "De jongens die doorgroeien, hebben geleerd om goed te functioneren binnen de club en zijn vaak goed voorbereid op de eerste ploeg."

Als het gaat om de toekomst van de club, heeft Broos, die zelf een blauw-zwart hart heeft, een duidelijke voorkeur. "Mijn hart hoopt dat Club kampioen wordt, al vind ik dat Union het ook verdient."

Broos bespreekt ook de ontwikkeling van youngster Vermant, die mogelijk de eerste spits van Club Brugge wordt. "Ik zie hem zeker als een volwaardige spits, maar het is gevaarlijk om hem meteen de druk te geven om de nummer één spits te worden."

"Hij is nog jong en het is afwachten hoe hij het volgend seizoen zal doen, vooral met het drukke programma." Vermant heeft zich goed gepresenteerd, maar Broos waarschuwt dat de tegenstanders hem komend seizoen beter zullen kennen.