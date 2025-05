De kassa rinkelt weer op Jan Breydel: Brugs duo lijkt op weg naar de Premier League

Terwijl Club Brugge nog volop de strijd om de landstitel voert met Union, gonst het van de transfergeruchten over hun spelers. Zo zijn de mouwen van Joel Ordoñez (21) en Ardon Jashari (22) bijna stukgetrokken. Zij lijken onhoudbaar voor Blauw-Zwart, en het lijstje geïnteresseerden groeit met de dag.

Zo zijn er verschillende clubs uit de Premier League die de sterkhouders willen inlijven. Eén van de meest concrete is West Ham. Dat meldt EXWHUemployee, een insider van de club. De doorgaans goed geïnformeerde bron meldt dat er rechtstreekse gesprekken zijn gevoerd met de zaakwaarnemer van Jashari, terwijl ook Ordoñez al enkele keren werd gepolst. Voor die laatste zijn ook Chelsea en Arsenal geïnteresseerd.

West Ham kende geen al te best seizoen in de Premier League. Graham Potter nam halverwege het seizoen over van Julen Lopetegui. De Spanjaard kreeg de bons na tegenvallende resultaten. Enkele maanden later was Lopetegui nog één van de kanshebbers om bondscoach van van België te worden, maar uiteindelijk ging hij aan de slag bij Qatar.

West Ham staat op dit moment vijftiende in de Premier League. Potter heeft aangegeven te willen blijven, maar zal wel de nodige investeringen willen doen om de selectie op te waarderen. En dus lopen onder meer Jashari en Ordoñez in het vizier.

Ordoñez werd enkele jaren geleden voor vier miljoen overgenomen van het Ecuadoraanse Independiente. Voor Jashari betaalde Club een slordige zes miljoen euro, maar Club wil hem liefst nog niet zien vertrekken. Beide zijn ondertussen een veelvoud van die investering waard.

Of het uiteindelijk de Hammers zullen worden of toch nog een andere (Engelse) bestemming, zal blijken in de komende weken en maanden. Eerst zal de focus liggen op de landstitel en de daarbij horende dubbel. Daar jaagt het nu toch al bijna twintig jaar op.