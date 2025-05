Peter Vandenbempt heeft wel héél duidelijke mening in titeldebat tussen Union en Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nog (maximaal) twee speeldagen en we kennen de kampioen in de Jupiler Pro League. Wordt het Union SG ... of toch nog Club Brugge? De analisten spreken ondertussen honderduit over de hele zaak.

Als Union SG wint op bezoek bij Royal Antwerp FC en thuis tegen KAA Gent, dan is de titel altijd binnen. En als Club Brugge verliest op bezoek bij RSC Anderlecht, dan kan er zelfs dit weekend mogelijk al gevierd worden.

Alles wijst richting Union

De voorbije drie jaar kwam Union een paar keer dicht bij de titel, maar telkens was het net niet. Maken ze het deze keer wél af? "Alles wijst in de richting van Union. Beter heeft Union er eigenlijk nooit voorgestaan", aldus Peter Vandenbempt in de gelijknamige podcast.

"Als het nu niet gaat gebeuren en ze het nu nog uit handen geven tegen Antwerp en Gent na al die resultaten de voorbije weken? Dan gaat het nooit gebeuren, zo simpel is het."

Nu of nooit voor Union

"De Bosuil is niet de favoriete plek voor Union, dat klopt. Ze kregen er een tik in de Beker van België met 5-1 in januari en Antwerp lonkt misschien nog naar de vierde plaats."

"Enkel de voorzitter Muzio lijkt veel stress te hebben. Op het veld geven de spelers geen krimp voorlopig. Zelfs een gemiste strafschop brengt ze niet uit hun lood. Ze houden zich aan hun plan, met teamgeest en overgave. Fysiek lijken ze me ook ijzersterk. Het is nu of nooit voor Union."