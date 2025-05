Topclub kan nieuw stadion bouwen! Plannen zitten nu in vergevorderde fase

Terwijl Union Saint-Gilloise volop strijdt om de landstitel, werkt de club ook achter de schermen verder aan een nieuw stadionproject. Het historische Joseph Marienstadion voldoet al jaren niet meer aan de moderne eisen van UEFA.

Union droomt al zo’n vijf jaar van een verhuis. Het huidige stadion biedt amper plaats aan 9.000 toeschouwers en mist de nodige infrastructuur voor bijvoorbeeld vipgasten. Dat vormt een rem op de verdere groei van de club, schrijft Het Nieuwsblad.

Eerdere onderhandelingen met de overheid liepen stroef. Het vorige gemeentebestuur van Vorst lag dwars, waardoor de plannen jarenlang muurvast zaten.

Sinds een nieuwe politieke coalitie aan de macht is in Vorst, zit er eindelijk schot in de zaak. Zowel de gemeente als het Brusselse Gewest zijn intussen positief over de gesprekken met Union.

De Bemptsite, gelegen in Vorst, blijft de voorkeurslocatie voor het nieuwe stadion. Daar zou plaats zijn voor een modern complex dat aan alle normen voldoet.

Als alles volgens plan verloopt, dient Union nog deze maand een bouwaanvraag in. Een bouwvergunning zou dan tegen eind dit jaar of begin 2026 binnen kunnen zijn.