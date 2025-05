Vervanger voor Dolberg? Anderlecht kijkt naar topschutter om aanvalslijn te leiden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Adriano Bertaccini kende een geweldig seizoen bij Sint-Truiden. Dankzij zijn 21 doelpunten zien we de Kanaries ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League.

Maar of dat met de Italo-Belg in de spits zal zijn? Die kans lijkt zeer klein. Bertaccini gaf zelf al aan dat hij graag wil vertrekken. En aan kandidaten uiteraard geen gebrek. Zo zou Anderlecht interesse hebben om Bertaccini in te lijven. Dat schrijft La Dernière Heure.

Bij Sint-Truiden voelen ze dat hun spits onhoudbaar is. Zijn marktwaarde schommelt tussen de drie en de vijf miljoen euro. Een mooi bedrag voor een club als STVV. Het lijkt dus het gepaste moment om hun topschutter ten gelde te maken.

Bertaccini steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag naar de Serie A trekt. Hij droomt van voetballen in Italië en misschien is dit wel het ideale moment. Maar als de recordkampioen komt aankloppen, weet je natuurlijk nooit. Anderlecht kan ook een mooie tussenstap zijn richting het buitenland.

Na het eerder aantrekken van Mihajlo Cvetkovic zou Bertaccini de tweede aanvallende versterking zijn bij Paars-Wit. Anderlecht zou wel pas tot actie overgaan bij een vertrek van Kasper Dolberg.

De Deen zou niet meteen happig zijn om te vertrekken. Hij voelt zich goed in Brussel. Maar Anderlecht zou naar verluidt wel willen luisteren en Dolberg is niet onaantastbaar. Bij een goed bod is een vertrek zeker mogelijk.