Het wordt concreet: Olivier Renard schakelt versnelling hoger voor nieuwe spits

Zoals we gisteren al schreven heeft Anderlecht interesse in Adriano Bertaccini, maar dat zou wel eens snel heel concreet kunnen worden. De 24-jarige aanvaller maakte dit seizoen 21 goals en prijkt daarmee bovenaan het topschuttersklassement. Dat blijft ook in Neerpede niet onopgemerkt.

Sportief directeur Olivier Renard heeft al contact gelegd met het kamp van Bertaccini. Sint-Truiden wil tussen de vier en vijf miljoen euro voor zijn goudhaantje. Voor Anderlecht, dat eerder al de jonge Serviër Mihajlo Cvetkovic binnenhaalde, lijkt Bertaccini een directe versterking met bewezen waarde in de Belgische competitie. Maar paars-wit krijgt concurrentie. Clubs als AA Gent en RC Lens roerden zich eerder al, net als enkele Engelse tweedeklassers. Vooral het project van Lens zou de spits aanspreken. Toch is Bertaccini voorzichtig met buitenlandse avonturen, na een mindere passage in Oostenrijk bij Lustenau. Een overstap binnen België is daarom zeker een optie. En laat dat nu net zijn wat Anderlecht goed uitkomt. De Brusselaars zien in Bertaccini een betrouwbare piste, zeker als Dolberg deze zomer zou vertrekken. De Deense spits beleefde zijn beste seizoen ooit en wekt interesse in het buitenland. Bij Anderlecht groeit het besef dat ze zich moeten voorbereiden op een toekomst zonder Dolberg. Een profiel als dat van Bertaccini – Belgisch, efficiënt en hongerig – past perfect binnen de visie van de club. Bovendien zou hij zich snel kunnen aanpassen aan het niveau en de verwachtingen. De komende weken worden cruciaal. Bertaccini wil zelf graag een stap hogerop zetten, en Anderlecht lijkt een logische volgende halte. Als alle puzzelstukken in elkaar vallen, kan de goalgetter uit Luik binnenkort in het paars-wit te bewonderen zijn.