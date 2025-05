Wie volgt Cameron Puertas op? Alles over de Pro League Awards, die vanavond in Antwerpen plaatsvinden

Vierentwintig uur na de overwinning van Union SG, zullen er acht individuele prijzen worden uitgereikt tijdens de Pro League Awards. Ook zullen er twee nieuwe leden toetreden tot de Hall of Fame van de Pro League.

Het seizoen 2024-2025 van de Jupiler Pro League nadert zijn einde. Na de triomf van Union SK, staat er nog één wedstrijd op het programma: de Europese Play-off tussen Antwerp en Charleroi, gepland voor donderdag.

Ondertussen zal de Pro League acht individuele prijzen uitreiken tijdens de Pro League Awards-ceremonie, die maandagavond zal plaatsvinden in de Handelsbeurs in Antwerpen. De prijs voor Speler van het Seizoen in de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League, evenals de Speelster van het Seizoen in de Lotto Super League.

Ook de Talent van het Jaar zal worden beloond, samen met de Mooiste Goal, de Beste Trainer, de Beste Scheidsrechter en het Beste Sociale Project. Vorig jaar ontving Cameron Puertas de prijs van Speler van het Jaar.

De Pro League heeft ook aangekondigd dat Toby Alderweireld en Jan Vertonghen tijdens deze ceremonie zullen worden geëerd als eerbetoon aan hun ongelooflijke carrière, die dit jaar eindigde.

Tenslotte zullen nog twee andere voormalige spelers worden opgenomen in de Hall of Fame van de Pro League en zich voegen bij de tien reeds verkozenen van vorig jaar. Elk jaar zullen er twee extra spelers worden toegevoegd.