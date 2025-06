Jan Mulder snoeihard voor "verlegen" Hans Vanaken na zwakke prestatie: "Hoe is het mogelijk?"

Hans Vanaken speelde vrijdag een veel mindere wedstrijd dan zijn optreden in Genk tegen Oekraïne. Jan Mulder was opvallend scherp voor de kapitein van Club Brugge.

Veel positiefs valt er niet te zeggen over de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië. Het niveau was veel te min, terwijl aanvallend en verdedigend te veel misliep.

Maar ook het middenveld kon geen redding brengen. Er was te weinig dominantie met Hans Vanaken, Kevin De Bruyne en Nicolas Raskin. KDB en Vanaken werden nog voor het uur naar de kant gehaald.

Jan Mulder hield zich niet in over de kapitein van Club. "Na de vorige wedstrijd dacht ik dat hij er eindelijk doorheen was. Maar het was gewoon weer de oude en verlegen Vanaken", zei hij bij VTM.

"Doe het toch zoals bij Club Brugge", denkt Mulder. "Wees de leider van de ploeg in afwezigheid -ergens- van De Bruyne. Maar hij doet het niet."

"Het is blue. De nummer 10 van Noord-Macedonië was tien keer meer aan de bal dan Vanaken. Hoe is het mogelijk?", besluit de Nederlandse analist. Zal Garcia hem tegen Wales nog eens in de basis zetten?