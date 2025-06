Charles Vanhoutte pakt uit met droge maar fantastische reactie op Anderlecht-fan

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht zag de voorbije jaren stadsgenoot Union SG hen voorbij steken, met als exponent de titel van dit seizoen. Bij paars-wit hopen de fans natuurlijk op een remonte, maar bij Charles Vanhoutte moet je oppassen met hoe je dat verwoordt.

Een fan op X is blijkbaar heel tevreden met het werk dat Olivier Renard momenteel aan het doen is. De sportief directeur van Anderlecht heeft zich vooral gericht op het middenveld en er lijken nog enkele versterkingen in de pijplijn te zitten.

"De Cat als Breker, McGlynn als 'passeur' en Saliba als creativo. Hatenboer allround reserve. En de toekomst van #RSCA ziet er opeens wat rooskleuriger uit. Vergeet niet dat we in de #JPL spelen, hé gasten. Ge speelt hier kampioen met Vanhoutte en Van De Perre", klonk het op X.

Dat laatste was echter nogal denigrerend naar het middenveld van Union toe en blijkbaar pikte Charles Vanhoutte het op. Zijn reactie loog er dan ook niet om: "Inderdaad kampioen Koen".

Een droge maar welgeplaatste reactie die op veel meeval kon rekenen op het sociale platform. Vanhoutte was dit seizoen één van de meest regelmatige spelers op de Belgische velden.

Bondscoach Rudi Garcia gaf zelfs toe dat hij hem volgde, maar de concurrentie op het middenveld bij de Rode Duivels is moordend. Verwacht wordt dat Vanhoutte deze zomer zelfs een mooie transfer maakt.