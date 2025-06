Straffe transfer in de maak? Rode Duivel in beeld bij Inter

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na het debacle in de finale van de Champions League, stopte Inter de samenwerking met coach Simone Inzaghi. Hij zal vermoedelijk vervangen worden door Christian Chivu. De Roemeense ex-speler keert terug naar Milaan en zou een Belg kunnen meebrengen.

Het leek er even op dat Inter een treble kon realiseren, maar uiteindelijk blijven ze met lege handen achter. De halve finale in de beker bleek het eindstation, de landstitel verspeelde het aan Napoli en de Champions League-finale werd pijnlijk verloren tegen PSG (0-5).

Exit Simone Inzaghi. De Italiaan nam afscheid van het team en tekende ondertussen al een lucratieve deal met Al Hilal. In Milaan lijkt Christian Chivu zijn opvolger te worden. De Roemeen speelde zelf zeven jaar voor de Milanezen en was er eerder al jeugdtrainer.

Sinds februari was hij aan de slag bij Parma. Daar heeft hij in korte tijd blijkbaar voldoende kunnen overtuigen om meteen hoofdcoach te worden van Inter. In zijn kielzog zou Chivu mogelijks een Rode Duivel kunnen meenemen naar de Nerazzuri.

Volgens transferwatcher Ekrem Konur zou Mandela Keita zijn coach kunnen volgen richting Milaan. Keita speelt nog maar één seizoen bij Parma, maar zou toch alweer een stap kunnen maken. Hij heeft bij Parma wel nog een contract tot 2029, dus zijn prijskaartje zal behoorlijk hoog liggen.

De speler van Antwerp en Oud-Heverlee Leuven speelde dit seizoen 30 wedstrijden op het middenveld van Parma. Daarin kwam hij niet tot scoren, maar gaf hij wel twee assists. Niet de man van de statistieken, maar in zijn rol wordt dat ook niet verwacht natuurlijk.