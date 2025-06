Jan Vertonghen spreekt zich duidelijk uit bij afscheid over Rode Duivels: "Dat missen we nu nog"

Jan Vertonghen werd gehuldigd tegen Wales. De recordinternational zwaaide af als voetballer en mag dus op 'pensioen'. In het Koning Boudewijnstadion zag ook hij een rare wedstrijd van de Rode Duivels.

Het eerste halfuur wilden de Rode Duivels misschien Jan Vertonghen nog een heel mooi afscheidscadeau gunnen met drie snelle doelpunten, daarna werd het - zeker na rust - een pijnlijke bedoening.

Vermaakt op de tribunes

Eind goed, al goed. Dat wel. maar de 4-3 kwam er pas in het absolute slot en bijna was er héél pijnlijk puntenverlies. Ook Jan Vertonghen kwam na de wedstrijd even een praatje slaan en was duidelijk in zijn oordeel.

"Ik heb me vermaakt. Ik heb voor het eerst in maanden niets te maken met het resultaat van de nationale ploeg, dus voor mij was het entertainment op de tribune", aldus Vertonghen bij VTM.

Connectie zoeken

"Na de 3-0 dacht ik ook kat in het bakkie, maar we zagen dat de twijfel erin kroop in de tweede helft. Onze verdediging staat onder druk, maar dat is niets nieuws. Het was op het EK ook al het verhaal."

"Het is wat lastig om te weten of er hoog druk moet worden gezet of compact worden gespeeld. Fout na fout maken? Dat mag niet, dan kom je in de problemen. Je moet niet vergelijken met een eerdere periode, maar de connectie moet er zijn tussen de spelers en die missen we nu nog wat."