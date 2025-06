Jan Vertonghen ziet het somber in richting komende WK's voor Rode Duivels

De Rode Duivels hebben met 4-3 weten te winnen van Wales in hun tweede WK-kwalificatiewedstrijd. Zo komt het WK 2026 plots toch weer wat dichterbij voor de Belgen dankzij een 4 op 6. Rest de vraag: wat kunnen we nog tegen de grote landen?

Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois zullen er meer dan waarschijnlijk nog bij zijn tijdens het WK 2026 in de VS, Canada en Mexico.

Gouden generatie voorbij?

Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Eden Hazard en Jan Vertonghen uiteraard niet meer. Velen van de gouden generatie zijn er niet meer bij. Topfavorieten zijn we dan ook niet meer op het WK.

"We moeten niet vergelijken met vorige generaties. Wij waren ook geen Vincent Kompany of zo ... Neen, we moeten het doen met de spelers die er nu zijn", aldus Vertonghen in gesprek met VTM.

Realistisch zijn

"Ik denk niet dat we de komende jaren nog naar een groot toernooi zullen gaan als favoriet. Gelukkig wint ook niet altijd de favoriet, dat is ook gebleken in de Nations League. We moeten een stijl kiezen die bij ons past."

"Ik denk niet dat we met hoge druk van achteruit negentig minuten lang de betere zullen zijn van Spanje of Frankrijk. Misschien kunnen we op de counter met Lukaku, De Bruyne en Doku ook nog iets betekenen. We zullen realistisch moeten zijn."