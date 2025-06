Jérémy Doku doet het niet graag, maar zou het toch eens moeten overwegen... Ook bij City kan hij zo brokken maken

Jérémy Doku was maandagavond zo goed als onhoudbaar. De winger liep tegenstanders voorbij en maakte acties dat het een lieve lust was. En opmerkelijk: de eerste helft kwamen zijn voorzetten ook beter aan. Zou zijn positie daar iets mee te maken hebben?

Doku heeft het al verschillende keren gezegd en liet ook zijn coaches altijd al verstaan: hij speelt niet graag op rechts. Ook Rudi Garcia kreeg die boodschap, maar de Fransman liet hem tegen Wales toch op de rechterkant beginnen omdat Trossard bij Arsenal zowat altijd op links speelt.

Rechtse voorzet véél beter dan links

Pep Guardiola laat Doku bij City ook zo goed als altijd op de linkerflank spelen, maar waarnemers hebben het al meer gezien en gezegd: op rechts kan Doku iets aan zijn arsenaal toevoegen. Waar hij ook staat, zijn acties zal hij altijd hebben.

Maar als rechtsvoetige zoekt hij op links altijd de ruimte centraal op. Hij komt naar binnen om met zijn rechtse voet te kunnen trappen. Eigenlijk gaat hij daar niet zo heel vaak de flank af, want als hij aan de achterlijn komt, moet hij met links een voorzet trappen. En dat is niet zijn sterkste punt.

Die kritiek heeft hij al veel gekregen: dat zijn laatste actie niet efficiënt genoeg is. Op rechts was het maandag wel heel goed, ook die voorzet. En zijn schot met zijn linkse voet is blijkbaar veel beter dan zijn voorzet ermee, getuige daarvan die derde goal.

Niet de statistieken van topspeler

Doku zelf zal nog altijd niet overtuigd zijn. Bij Anderlecht had hij dikwijls een discussie met één van zijn beste vrienden, Francis Amuzu. Die speelde ook graag op links en Doku pleitte dan altijd om hem daar te laten staan en Amuzu naar rechts te verhuizen.

Het zou de Rode Duivels en ook Manchester City helpen als hij zich daarover zet. In een match is het verrassend als de twee flanken af en toe eens van kant verwisselen, dat schept chaos. Volgens ons zou het de 23-jarige snelheidsduivel zijn statistieken ook ten goede komen. Het was vier (!) jaar geleden dat hij nog eens scoorde voor de nationale ploeg.

Rudi Garcia is duidelijk ook van plan om hem op rechts af en toe uit te spelen. Een meerwaarde voor zijn carrière, want een aantal beslissende assists zou zijn vertrouwen een boost geven. Want hoe goed Doku wel is, zijn statistieken zijn nog niet op de hoogte van een topspeler...