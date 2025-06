📷 OFFICIEEL KV Kortrijk heeft vervanger beet voor Akpala die naar Club Brugge vertrok

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk heeft een nieuwe assistent aangeduid. Christophe Lepoint vervangt Joseph Akpala die voor Club Brugge gaat werken.

KV Kortrijk haalt met Christophe Lepoint een oude bekende binnen. Hij wordt assistent van Michiel Jonckheere, als vervanger voor Joseph Akpala, die voor Club Brugge gaat werken.

Lepoint speelde van 2017 tot 2021 voor KV Kortrijk. Als middenvelder heeft hij bij de West-Vlamingen in die periode 89 wedstrijden op zijn teller staan.

In 2024 stopte Lepoint bij Seraing met voetballen. Vorig seizoen was hij actief bij de Jeugdacademie van KVK. Nu gaat hij in de staf van de A-kern aan de slag.

KV Kortrijk neemt dan weer officieel afscheid van Joseph Akpala. Hij was 102 wedstrijden assistent bij KVK en zelfs 5 keer interim-trainer sinds hij in 2022 bij de club aan de slag ging.

De staf van KVK is nu compleet met Michiel Jonckheere (Hoofdtrainer), Christophe Lepoint (Assistent-trainer), Kurt Bataille (Assistent-trainer), Francky Vandendriessche (Keeperstrainer), Pieter Jacobs (Physical Coach) en Gregory De Grauwe (Video-analist).