Anderlecht grijp naast JPL-verdediger, die zijn keuze heeft gemaakt

Ahmed Touba werd gedurende enkele weken genoemd in de coulissen van RSCA. Maar de verdediger van KV Mechelen lijkt richting Griekenland te gaan.

RSC Anderlecht zal zijn verdediging moeten versterken deze zomer. Na het pensioen van Jan Vertonghen en het vertrek van Adryelson na zijn uitleenbeurt, heeft paars-wit versterking nodig van ervaren spelers, naast Hey en Simic, die nog vrij jong zijn.

Een van de opties in deze context was Ahmed Toubab, verdediger van KV Mechelen (27 jaar). De Belgische Algerijn beleefde een uitstekend seizoen achter de kazerne.

Touba, ondanks zijn verleden bij Club Brugge, sloot een overstap naar Anderlecht niet uit... Maar hij lijkt uiteindelijk niet naar het Lotto Park te trekken.

Volgens Transferfee zal Touba naar alle waarschijnlijkheid naar Panathinaikos gaan. De club uit Athene eindigde als tweede in het Griekse kampioenschap vorig seizoen en zal daarom deelnemen aan de voorrondes van de Champions League.

Zijn waarde werd geschat op ongeveer 800.000 euro, een bedrag dat RSC Anderlecht had kunnen neertellen. Maar paars-wit heeft in de tussentijd onder meer Zoumana Keita overgenomen om hun verdediging te versterken. Zal dit voldoende zijn om stand te houden in het komende seizoen?