Rik de Mil is niet de enige die op belangstelling kan rekenen: Ivan Leko wil assistent van Charleroi

Na een succesvol seizoen pakte Sporting Charleroi het laatste Europese ticket. Coach Rik De Mil wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met Antwerp. Zijn assistent Rudi Cossey zou dan weer benaderd zijn door Ivan Leko om zich bij KAA Gent aan te sluiten.

Vorige week heeft Ivan Leko Standard Luik officieel verlaten om de leiding over te nemen bij KAA Gent. Sindsdien zijn de Luikse leiders nog steeds op zoek naar zijn opvolger. Bernd Hollerbach zou daarvoor in polepositie liggen.

In de Planet Group Arena is de Kroatische coach volop bezig met het samenstellen van zijn technische staf. Zo haalde Gent Nicolas Still, die assistent was van zijn broer Will Still bij Stade de Reims en vervolgens bij RC Lens aan de slag ging, naar Oost-Vlaanderen.

Plukt Ivan Leko zijn assistent weg bij Charleroi?

Om zijn team verder aan te vullen, wil Leko zich omringen met bekende gezichten. Zo zou hij Rudi Cossey hebben benaderd, op dit moment assistent-trainer bij Sporting Charleroi. Dat schrijft Le Soir. Leko en Cossey werkten eerder al samen bij Club Brugge en Antwerp.

Charleroi is duidelijk populair. Ook hoofdcoach RIk De Mil wordt het hof gemaakt. Hij lijkt op weg naar Antwerp, hoewel daar nog geen duidelijkheid over is. Ook middenvelder Daan Heymans zou een mooie transfer kunnen maken. Zijn overstap naar Racing Genk zou in kannen en kruiken zijn.

En nu zou ook Rudi Cossey Charleroi kunnen gaan verlaten. Hij kwam er in 2022 aan en heeft al gewerkt onder verschillende trainers: Felice Mazzù, Edward Still, Franck Defays (interim) en nu Rik De Mil. Hij was eerder ook al werkzaam bij Gent, waar hij deel uitmaakte van de staf van Hein Vanhaezebrouck in 2015-2016.