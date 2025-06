Iedereen overtuigd! Maxim De Cuyper staat voor een hete zomer, keuze zal bepalend zijn

Half Europa hengelt intussen naar de diensten van Maxim De Cuyper als we de buitenlandse media mogen geloven. Na zijn prestatie tegen Wales met de Rode Duivels is dat zeker niet geminderd. De zomer belooft heel warm te worden voor de back.

Maxim De Cuyper lijkt deze zomer een van de meest begeerde Belgische spelers op de transfermarkt te worden. De linksachter van Club Brugge heeft met zijn sterke prestaties heel wat Europese topclubs overtuigd, en zowel AC Milan als AS Roma hebben duidelijke interesse.

Bij AC Milan is De Cuyper in beeld als mogelijke opvolger van Theo Hernández, die deze zomer op interesse kan rekenen uit onder meer de Premier League. De clubleiding van de Rossoneri ziet in De Cuyper een jonge, technisch vaardige en tactisch onderlegde linksachter die perfect zou passen in hun systeem.

Ook AS Roma is ondertussen op de proppen gekomen. Daar is men op zoek naar een vervanger voor Angelino, die niet aan de verwachtingen voldoet. De club uit de hoofdstad heeft De Cuyper vorig seizoen van dichtbij kunnen observeren in de Champions League-playoffs tegen Atalanta, en dat heeft indruk nagelaten.

Club Brugge, dat De Cuyper tot 2028 onder contract heeft, is niet van plan om zijn sterkhouder zomaar te laten vertrekken. De prijs ligt naar verluidt tussen de 22 en 25 miljoen euro. Die stevige vraagprijs schrikt geïnteresseerde clubs echter niet af, integendeel: naast de twee Italiaanse grootmachten tonen ook Arsenal, West Ham, Juventus, Atlético Madrid, PSG en RB Leipzig interesse.

Voor De Cuyper is het de ideale timing om de volgende stap in zijn carrière te zetten. Na sterke jaren bij Westerlo en Club Brugge lijkt hij klaar voor een avontuur in een topcompetitie. Milan en Roma bieden hem die kans, maar ook andere clubs loeren mee om toe te slaan.