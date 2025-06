Union houdt voet bij stuk: Brusselaars weigeren bod van meer dan twintig(!) miljoen euro

Union Saint-Gilloise zal, ondanks het kampioenschap, de nodige moeite hebben om zijn belangrijkste spelers te behouden met het oog op volgend seizoen. Eén van de meest begeerde spelers is de Kroatische spits Franjo Ivanovic.

Union zal de komende weken en maanden opnieuw te maken krijgen met Europese (top)clubs die komen aankloppen om de sterkhouders weg te plukken bij de Brusselaars. Onder meer de spitsen Promise David en Franjo Ivanovic mogen op heel wat interesse rekenen.

Ploegen uit de Bundesliga en de Premier League, die niet bij naam genoemd worden, hebben zich gemeld voor Ivanovic. Dat meldt La Dernière Heure. En we praten niet over vage interesse: onze collega's schrijven dat er meerdere aanbiedingen zijn binnengekomen bij de Unionisten.

Eén van die aanbiedingen zou zelfs meer dan 20 miljoen euro bedragen. Maar Union houdt naar verluidt voet bij stuk en zou 30 miljoen vragen voor de Kroatische aanvaller. De gegadigden weten dus dat ze stevig in de buidel moeten tasten om de spits weg te lokken uit het Dudenpark.

De Unionisten staan sterk in hun schoenen: hun speler heeft nog maar pas zijn eerste seizoen in Brussel afgewerkt en heeft een contract tot 2028. En er is natuurlijk ook de Champions League-kwalificatie, een extra troef om spelers te behouden.

Als hij uiteindelijk toch zou vertrekken, zal Ivanovic in de voetsporen treden van vorige Union-spitsen die vele miljoenen opbrachten. Na Deniz Undav, Victor Boniface en Mohamed Amoura kan hij de volgende zijn. Mogelijks zelfs voor een absoluut recordbedrag.