Wat een dag! Na Rik De Mil kondigt Charleroi zijn eerste zomeraanwinst aan

Jakob Napoleon Romsaas is officieel een speler van Charleroi. De komst van de Noorse aanvaller werd vrijdagavond officieel bevestigd.

Charleroi kende een fantastische vrijdag de dertiende. Het kon trainer Rik De Mil behouden, ondanks de interesse van Antwerp. Daarnaast kondigde het ook de transfer van Jakob Napoleon Romsaas aan.

De 21-jarige Noor heeft getekend op Mambourg tot juni 2027, met de optie tot verlenging met twee extra seizoenen. Met de transfer zou een bedrag van twee miljoen euro gemoeid zijn.

Een koele afwerker?

Romsaas komt over van Tromsø, waar hij twee jaar geleden naartoe was gegaan. De Noorse jeugdinternational heeft daar zijn professionele carrière gelanceerd, met in totaal 69 gespeelde wedstrijden.

Hij heeft veelbelovende statistieken laten optekenen met 15 doelpunten en 9 assists, en was dit seizoen onder meer beslissend in de voorronde van de Champions League. Komend seizoen mag hij met Charleroi opnieuw Europa in, nadat de Zebra's de tweede voorronde van de Conference League haalden.

Hoewel Nikola Stulic zich nu gevestigd heeft als spits nummer één van Charleroi, was het aantrekken van een nieuwe centrumspits een prioriteit voor het bestuur. Rik De Mil had namelijk geen echte alternatief bij eventuele blessures.