Rik De Mil blijft, maar voor hoe lang nog? Mehdi Bayat verduidelijkt de verdere plannen van het project in Charleroi

Zien dat Rik De Mil ondanks de interesse van Antwerp blijft, is een sterk signaal voor het nieuwe project van Charleroi. Mehdi Bayat heeft grote ambities.

De aarzelingen van Rik De Mil hebben de het bestuur van Charleroi misschien geërgerd, maar de opluchting zal er zeker geweest zijn wanneer hij het aanbod van Antwerpen afwees. Het is geen toeval dat de club hem de sterke man van zijn nieuwe project heeft gemaakt. Iedereen zal nu in alle rust kunnen werken.

Mehdi Bayat kan alleen maar blij zijn: "Het is een speciaal moment dat de waarden van vandaag weerspiegelt die door de club worden verdedigd. We hebben een zeer goed seizoen gehad, we hebben vorig seizoen de Play-downs gewonnen. We hebben hard gewerkt om een project op te zetten dat ons in staat heeft gesteld om het laatste Europese ticket te bemachtigen dat aan de Belgische competitie is toegewezen", begint hij aan de microfoon van de RTBF.

Opnieuw beginnen dromen

Bayat heeft ervoor gezorgd dat De Mil op zijn minst tot het einde van volgend seizoen op zijn plaats zal zijn. Dan zal er een evaluatie worden uitgevoerd om te zien of de samenwerking zal worden voortgezet: "Vandaag is ons doel om door te gaan met het uitwerken van ons project waarin Rik De Mil een uiterst belangrijke rol speelt: hij is de architect van de sportieve strategie van de club. Het zal aan ons zijn om deze club te laten groeien en onze coach te laten zien dat hij de juiste keuze heeft gemaakt.

"Het zal een uitdaging voor mij zijn, als bestuurder van de club, om aan zijn ambitie te voldoen, en ervoor te zorgen dat mogelijke vertrekkende spelers goed worden vervangen. Het vertrouwen van de supporters winnen, doorgaan in deze positieve golf waar we al 16 maanden in zitten, en ervoor zorgen dat de Sporting deze mooie opmars kan voortzetten", vervolgt Bayat.

De club wil veel ambities tonen. "Wat ik wil zien, en ik denk dat de supporters dit ook willen, is een team dat er alles aan doet om te proberen winnen, zelfs als we verliezen. Als we hetzelfde voetbal spelen, ben ik ervan overtuigd dat we hoog zullen eindigen in het klassement. Maar het belangrijkste is om identiteit en trots te geven aan onze supporters en sympathisanten."