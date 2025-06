'Union SG wil hem': zoon Preud'homme laat stevig van zich horen over jong Brugs talent met ervaring in Champions League

Club Brugge heeft mijn zijn academie heel wat indruk gemaakt de voorbije jaren. En daarbij horen ook een aantal jonge talenten. Ook daarin is er soms heel wat interesse en dan is de vraag of de jonkies wel weg mogen. Over Lynnt Audoor zijn ze bij blauw-zwart alvast duidelijk.

Union SG wil Lynnt Audoor binnenhalen, de 21-jarige aanvoerder van Club NXT. Ook Audoor zelf zag een overstap naar Vorst wel zitten, maar tot op heden is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van de jongeling.

Lynn Audoor is een van de vele spelers uit Club NXT die vanuit de eigen jeugd in de A-kern terechtkwam de voorbije jaren. Hij speelde al negen wedstrijden voor de A-kern en speelde in het seizoen 2022-2023 zelfs even mee in de Champions League.

Niet laten vertrekken

Afgelopen seizoen was hij de onbetwiste leider van Club NXT en speelde hij twintig matchen voor de beloftenploeg. De middenvelder hoopt echter ook door te kunnen groeien op het hoogste niveau.

Bij blauw-zwart liep er dit seizoen op zijn positie met onder meer Jashari schoon volk en dus zou een overstap naar Union SG niet eens zo'n slechte zaak kunnen zijn - zeker als Sadiki er zou vertrekken. Audoor heeft nog een contract tot medio 2026 en dus moet er nog geld over de brug komen.

"Het is niet de eerste keer dat een club aan de mouw trekt van een speler van Club Brugge. Of omgekeerd. Plus, het is een utopie om te denken dat je honderd procent van de NXT-jongens in de A-kern van Club zal krijgen. Maar we zien hem liever niet vertrekken", is Guilian Preud’homme, de CEO van Club NXT, duidelijk in Het Laatste Nieuws.