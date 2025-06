Levert bekendmaking kalender Jupiler Pro League extra goed nieuws voor supporters Anderlecht en Standard op?

Op vrijdagmiddag komen we te weten hoe de kalender van de Jupiler Pro League in het nieuwe seizoen in elkaar zal zitten. Het wordt meer dan waarschijnlijk het laatste jaar met play-offs en dus 34 speeldagen nagelbijten om in de top-6 te raken.

Vorig jaar raakte RSC Anderlecht in de Champions' Play-offs, terwijl het voor Standard andermaal een moeilijk seizoen werd zonder zeges in de Europe Play-offs. Benieuwd of dat in het nieuwe jaar anders zal worden. Terug supporters? Sowieso willen ze op Sclessin af van de moeilijke jaren en met Marc Wilmots hebben ze heel wat extra ervaring in de staff in huis gehaald. Hij moet voor een nieuw elan zorgen. Om te beginnen horen daar ook overwinningen bij in de Clasico tegen Anderlecht. Voor beide ploegen (en zeker voor de supporters) blijven dat soort duels heel belangrijk. Intenties bij Anderlecht en Standard De voorbije drie Clasico's moesten de wedstrijden het echter stellen zonder uitsupporters - iets wat in Nederland ook het geval is voor de matchen tussen Ajax en Feyenoord bijvoorbeeld. Maar voor het nieuwe seizoen zou dat wijzigen. Volgens Het Nieuwsblad willen beide ploegen het opnieuw mogelijk maken om uitfans toe te laten tijdens de onderlinge wedstrijden. De voorwaarde is en blijft wel dat de overheid en veiligheidsdiensten hun toelating geven. Helemaal zeker is het dus nog niet.