'Marc Wilmots blijft gaan en gaat ook shoppen bij Club Brugge'

Met Marc Wilmots moet er een nieuwe wind waaien door Sclessin. De eerste transferperiode klinkt alvast veelbelovend bij de Rouches, want er werden al heel wat spelers in huis gehaald.

Met onder meer Adnane Abid van Patro Eisden Maasmechelen en Tobias Mohr van Schalke 04 werden al een paar interessante profielen naar Sclessin gehaald.

🚪 Standard de Liège - Transfer Rumour



Well, this one is interesting 😂



Former Charleroi captain 🇲🇬 Marco Ilaimaharitra is on the verge of signing a 2-year deal at Standard.



❗This case has nothing to do with 🇩🇰 Casper Nielsen, who is still on his way.



📰 @sudinfo_be #RSCL pic.twitter.com/rZN7x8fXs8