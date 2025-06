Patro neemt na drie seizoenen afscheid van (verrassende) sterkhouder

Patro Eisden Maasmechelen kende een uitstekend seizoen in de Challenger Pro League. Het neemt nu afscheid van één van de (verrassende) sterkhouders van de afgelopen campagne.

Door het verlies tegen Cercle Brugge in de barragewedstrijden zal Patro Eisden Maasmechelen ook volgend seizoen in de Challenger Pro League spelen. De Limburgers kenden een prima seizoen, maar kwamen uiteindelijk net te kort om promotie af te dwingen.

Met het oog op volgend seizoen neemt Patro afscheid van één van zijn sterkhouders. En wel van één van de spelers die het meest kon verrassen dit seizoen in Maasmechelen.

De tweedeklasser gaat namelijk niet verder met Simon Bammens. Dat heeft Patro zelf bekendgemaakt via haar clubkanalen. Bammens viel dit seizoen op omdat hij in een veel offensievere rol werd uitgespeeld dan dat hij gewend was.

En dat mag u gerust letterlijk nemen. Bammens kwam tijdens het afgelopen seizoen maar liefst elf keer tot scoren. Ter vergelijking: In al zijn vorige seizoenen bij een eerste elftal kon Bammens in totaal amper tien keer scoren. Een totale metamorfose dus.

Na drie jaar verlaat Bammens de club uit Maasmechelen. Waar hij heen trekt, is voorlopig nog onduidelijk. Feit is wel dat er met zijn vertrek heel wat scorend vermogen de troepen van Stijn Stijnen verlaat. Benieuwd hoe ze dat bij Patro gaan opvangen.