'En plots moet het vooruitgaan: Anderlecht legt exacte transferprijs voor Jan-Carlo Simic vast'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht lijkt door te willen duwen in het dossier rond Jan-Carlo Simic. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri wil de Brusselse club het vertrek van de 20-jarige verdediger plots forceren, met als doel een transfersom van maar liefst 13 miljoen euro binnen te halen.

Simic, die vorig jaar overkwam van AC Milan voor zo’n drie miljoen euro, kende een sterk debuutseizoen in het Lotto Park en groeide uit tot een vaste waarde in de defensie.

De interesse in de Servische international is groot. Vooral Lazio Roma toont zich bijzonder concreet en ziet in Simic de ideale opvolger van Mario Gila, die op zijn beurt gelinkt wordt aan topclubs als Inter en Real Madrid.

Lazio-coach Maurizio Sarri is naar verluidt een grote fan van Simic en heeft zijn komst hoog op de verlanglijst geplaatst. Anderlecht lijkt desondanks bereid om zijn jonge sterkhouder te laten gaan – mits het juiste bedrag op tafel komt.

Jan-Carlo Simic moet 13 miljoen euro kosten

De vraagprijs van 13 miljoen euro ligt beduidend hoger dan eerdere schattingen, maar past in de strategie van paarswit om kapitaal te genereren voor nieuwe versterkingen.

Met deze transfer zou Anderlecht een stevige meerwaarde realiseren, terwijl Simic de kans krijgt om zich te bewijzen in een topcompetitie. Er moet wel 20 procent afgestaan worden aan AC Milan bij een transfer, door een doorverkoopclausule.