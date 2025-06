Wending in zaak De Cuyper? 'Bod van 20 miljoen euro loopt binnen uit opvallende hoek'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maxime De Cuyper lijkt binnenkort geen speler van Club Brugge meer te zullen zijn. Steeds meer teams zijn volop aan zijn mouw aan het trekken en dus is het nog maar de vraag wie het zal gaan halen.

De eerste en voornaamste aandacht deze zomer kwam uit Milaan, waar AC Milan er hem maar wat graag bij zou hebben gewild. Zij gingen echter nog niet over tot een concreet bod.

Kapers op de kust

En dus zijn er kapers op de kust. Een paar dagen geleden kwam AS Roma met een bod van zo'n 17 miljoen euro naar buiten voor de flankverdediger. Voldoende voor Club Brugge?

Neen, nog niet meteen. Andere clubs lijken dus ook nog in de dans te kunnen springen. En daarbij komen er ook al eens ploegen uit andere landen op de proppen, of teams die eerder al eens wat in hem zagen.

Zo wilde Brighton & Hove Albion De Cuyper vorig seizoen al een keertje inlijven, maar toen wilde blauw-zwart hem koste wat het kost houden. Nu lijkt dat toch een andere wending te nemen, want ze zouden al een bod hebben gedaan van 20 miljoen euro.

De West-Vlamingen mikken op een transfersom van minstens 25 miljoen euro, waardoor het nog heel spannend kan gaan worden de komende dagen en weken.