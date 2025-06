🎥 Loopt opvolger van Jashari al rond in Brugge? Splijtende passes beloven héél veel goeds

Stilaan begint er wat te roeren op Jan Breydel. Reis werd de nieuwe aanwinst, terwijl er ondertussen aan de mouw wordt getrokken van Jashari, Ordonez, De Cuyper en nu zelfs ook al Mignolet. Ook inkomend gaat er dus nog wat moeten gebeuren.

Ardon Jashari staat nadrukkelijk in de belangstelling van heel wat clubs en dus is het aan Club Brugge om een vervanger in de pijplijn te houden. En die zou er wel eens sneller dan verwacht kunnen komen.

Of meer zelfs: misschien is de vervanging al gevonden. Vanuit de jeugd is er alweer een groeibriljant die de stap naar de A-kern zal maken namelijk.

Alejandro Granados tekende in 2023 bij Club Brugge. Hij kwam toen over van Orlando City en rijpte de voorbije twee seizoenen bij Club NXT. Nu wordt hij overgeheveld naar de A-kern toe.

Eerst finale van het EK voor spelers tot 19 jaar

De nog steeds maar 19-jarige middenvelder was vorig seizoen goed voor één doelpunt en vier assists bij Club NXT en wierp zich zo op als een metronoom op het middenveld met een splijtende pass.

Op die manier zou hij ook bij de A-kern meteen kunnen doorgroeien, net zoals hij op het EK voor spelers onder 19 jaar deed. Donderdagavond staat hij er in de finale met Spanje tegen Nederland.