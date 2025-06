Anderlecht speelt eerste oefenwedstrijd... voor een vol huis

Op zaterdag neemt RSC Anderlecht het op tegen WS Lauwe voor hun eerste oefenwedstrijd. Een oefenwedstrijd die zal plaatsvinden mét publiek.

Veel clubs kiezen ervoor om een wedstrijd achter gesloten deuren te spelen bij het begin van hun voorbereiding voor het komende seizoen. Maar RSC Anderlecht zal zijn voorseizoen beginnen met een match mét publiek, aanstaande zaterdag (16u) in en tegen White Star Lauwe.

Voor de club uit de Derde Amateur is dit een evenement dat eigenlijk samenvalt met een verjaardag: WS Lauwe viert zijn 100-jarig bestaan. Het was dus de bedoeling om dit op gepaste wijze te vieren. "De contacten met Anderlecht dateren van 3 jaar geleden," onthult Charly Nowé, secretaris van de club, aan Het Nieuwsblad.

"Joseph Allijns (voormalig voorzitter van KV Kortrijk, nu betrokken bij Lauwe, red.) heeft aan Wouter Vandenhaute gevraagd wat de stand van zaken was, want de komst van Anderlecht was lange tijd onzeker. We hadden weinig tijd om alles voor te bereiden," erkent Nowé.

Het zal echter een succes zijn aanstaande zaterdag, want het stadion met 2000 plaatsen zal vol zitten voor deze prestigieuze vriendschappelijke wedstrijd. Voor RSC Anderlecht wordt het een eerste testwedstrijd waarbij Besnik Hasi zeker dingen zal proberen.

We zullen ook getuige zijn van de debuten in het Paars-Wit van verschillende nieuwkomers, zoals Zoumana Keita, Cédric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic. Nathan Saliba is nog steeds in de Verenigde Staten om deel te nemen aan de Gold Cup met Canada; afhankelijk van het verloop van zijn toernooi zou hij pas na 7 juli kunnen arriveren.