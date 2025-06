Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Pogba

Ex-ploeg van Philippe Clement verbaast de wereld en laat van zich horen na stunt met Paul Pogba: "Hij is thuis"

Wat al een paar weken in de lucht hangt is een feit: Paul Pogba is weer voetballer en heeft een ploeg gevonden. Hij gaat aan de slag bij AS Monaco. (Lees meer)