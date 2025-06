Transfernieuws en Transfergeruchten 27/06: Origi - Giroud

Een kans om te grijpen voor JPL-clubs? 'Eindelijk beterschap op komst voor Divock Origi na drie verloren jaren'

Divock Origi is slechts 30 jaar oud, en toch lijkt het bijna alsof zijn carrière achter hem ligt. De aanvaller van AC Milan is van de radar verdwenen. (Lees meer)

Lucas Stassin (ex-Anderlecht) krijgt slecht transfernieuws te horen en daar zit Olivier Giroud voor iets tussen

Lucas Stassin zal niet bij AS Saint-Etienne blijven, dat is zeker. De degradatie van de club maakt een vertrek van de Belgische aanvaller onvermijdelijk, maar het is nog afwachten naar welke club hij zal gaan. (Lees meer)

Versterking voor de toekomst? 'Anderlecht wil Afrikaans talent een kans geven'

RSCA moet niet alleen zijn A-team versterken. Ook de jeugdteams zullen behoefte hebben aan nieuwe spelers om een rustiger seizoen te beleven. (Lees meer)