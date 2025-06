Nog een transfer in de maak? Premier League-club dwingt Club Brugge om geduld te hebben

Raphaël Onyedika wekt interesse op bij West Ham, maar er is nog geen bod gedaan. Club Brugge hoopt veel geld te kunnen verdienen aan zijn Nigeriaanse middenvelder.

Raphaël Onyedika blijft een van de meest begeerde spelers van Club Brugge. De Nigeriaanse middenvelder heeft dit seizoen mooie dingen laten zien, wat natuurlijk buitenlandse clubs aantrekt.

Aan de Engelse kant gingen er zelfs geruchten over een overeenkomst met West Ham. Maar de realiteit lijkt veel vager te zijn. Volgens ExWHUEmployee ligt er op dit moment geen aanbieding op tafel.

"Er zijn geen vergevorderde gesprekken, er is geen bod gedaan. De club bespreekt alleen met tussenpersonen om opties te verkennen", verduidelijkte hij bij The West Ham Way. De onderhandelingen bevinden zich nog in een zeer vroeg stadium.

Voordat West Ham kan rekruteren, moet het zijn selectie verlichten. Een transfer van Lucas Paqueta zou een aardig bedrag kunnen opleveren. Onyedika wordt op 20 miljoen euro geschat op Transfermarkt, maar Club Brugge wil meer vragen.

Met de komst van Ludovit Reis lijkt het vertrek van Onyedika bijna onvermijdelijk. De transfermarkt belooft druk te worden voor de Nigeriaan, met een vertrek in het vooruitzicht.