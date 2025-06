OFFICIEEL: KV Mechelen haalt nieuwe verdediger met een marktwaarde van vier(!) miljoen euro

Op maandagavond heeft KV Mechelen een nieuwe speler voorgesteld. Met Gora Diouf haalt het al voor de derde keer deze transferperiode een centrale verdediger naar Mechelen.

Na Tommy St Jago en Redouane Halhal heeft KV Mechelen op maandag opnieuw een centrale verdediger binnengehaald. Gora Diouf is op de clubkanalen officieel voorgesteld als nieuwe speler van Malinwa.

Diouf was transfervrij na zijn avontuur bij het Zwitserse FC Sion. Daar speelde hij dit seizoen 24 wedstrijden, waarvan het meerendeel als basisspeler. Bij KV Mechelen tekent de Senegalees een contract voor drie seizoenen.

Marktwaarde van vier (!) miljoen euro

Het aantrekken van Diouf is toch een mooie prestatie van KV Mechelen. De 21-jarige verdediger speelde de voorbije seizoenen bijna veertig wedstrijden voor Sion en heeft op Transfermarkt zelfs een marktwaarde van maar liefst vier miljoen euro.

Al moet bij die inschatting ook wel een nuance worden toegevoegd. Op andere websites ligt de marktwaarde van Diouf toch een stuk lager dan vier miljoen. Maar hoe dan ook is het knap van KV Mechelen dat ze de linksvoetige Diouf weten binnen te halen.

Sportief directeur Tom Caluwé is in de wolken met de transfer van Diouf. "Dit was een buitenkans, één die we moesten grijpen. Voor een club als KV Mechelen is dit een toptransfer", klinkt het op de website van de club.