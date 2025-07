Anderlecht en KAA Gent mikken op dezelfde doelman: Belgische keeper heeft duidelijke boodschap voor gegadigden

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe doelman. Niet om Coosemans te vervangen, maar om hem uit te dagen. Paars-wit kwam uit bij Kjell Peersman, maar ook KAA Gent is geïnteresseerd.

Anderlecht is op zoek naar een doelman achter Colin Coosemans. De Brusselaars kwamen uit bij Kjell Peersman, de zoon van ex-Anderlecht-doelman Tristan Peersman.

De Belgische keeper is eigendom van PSV, maar werd vorig seizoen uitgeleend aan Lierse. Daar beleefde hij een goed seizoen als eerste doelman. Het Nieuwsblad meldt nu dat naast paars-wit, ook KAA Gent geïnteresseerd is.

Bij de krant sprak hij ook over zijn wensen voor de toekomst, want een transfer zal hij deze zomer zeker maken. "Als ik in 1A teken, moet dat minstens als tweede keeper zijn. Er zijn ploegen die me aanbieden om meteen te concurreren voor de nummer 1-positie, maar zo’n traject met toekomst bij een grote club spreekt me ook aan." Een duidelijke boodschap voor de geïnteresseerde clubs.

"Natuurlijk zou Anderlecht speciaal zijn. Maar mijn pa pusht daar niet voor een transfer naar Anderlecht. We spraken er thuis al over en hij zegt dat ik moet doen wat mij gelukkig maakt. Dat kan mogelijk ook elders zijn", gaat Peersman verder.

Wordt het Anderlecht, KAA Gent, of nog een andere club? "Ik hoop deze week duidelijkheid te hebben", besluit Peersman. Zijn contract bij PSV loopt nog tot juni 2026.