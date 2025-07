OFFICIEEL: Een jonge Belg verlaat ons land en trekt naar Frankrijk

Maël Debondt, een jonge speler van KAA Gent, heeft ons land verlaten voor een buitenlandse uitdaging. De Belgische U18-international heeft een contract getekend bij een club uit de Ligue 2.

Maël Debondt verlaat KAA Gent om zich bij Stade de Reims aan te sluiten. Dat nieuws is ondertussen officieel. Het jonge Belgische talent zal eerst bij de beloftenploeg van de Franse tweedeklasser gaan aantreden.

De jongeman uit Namen werd opgeleid bij Sporting Charleroi voordat hij naar Anderlecht ging. In 2023 tekende hij zijn eerste professionele contract bij de Buffalo's.

Afgelopen seizoen speelde hij negen wedstrijden met de U18 Elite. Hij speelde acht wedstrijden in de U18 Elite competitie en één in de play-offs A aan het einde van het seizoen.

De 18-jarige talentvolle speler sprak zijn eerste woorden in zijn nieuwe kleuren: "Het is een eer voor mij om me bij Stade de Reims aan te sluiten. Lid worden van een grote Franse club stelt me in staat om mezelf uit te dagen en te zien hoever ik kan komen."

"Maël is een snelle en technische verdediger en valt ook op door zijn vermogen om gevaarlijk te zijn in het vijandelijke kamp. Kwaliteiten die hem regelmatig een oproep hebben opgeleverd voor de nationale jeugdploegen van België," klinkt het bij de club die zojuist is gedegradeerd naar de Ligue 2.