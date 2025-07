De-escalatie van de situatie? Ardon Jashari drijft het niet op de spits met Club Brugge

Ardon Jashari heeft zich dinsdagochtend opnieuw gemeld bij Club Brugge, na weken van afwezigheid. De Zwitserse middenvelder had eerder de oefenstage én de fandag overgeslagen in een poging een transfer naar AC Milan af te dwingen.

Club Brugge houdt voorlopig vast aan haar vraagprijs. Het bod van Milan – iets meer dan 30 miljoen euro zonder bonussen – wordt als onvoldoende beschouwd. De club wil haar recordverkoop niet zomaar laten gaan en verwacht dat Jashari zich professioneel blijft opstellen zolang hij onder contract ligt.

Daarom was zijn aanwezigheid in het Belfius Basecamp dinsdag een belangrijk signaal. Voor Club is het een eerste stap richting herstel van de werkrelatie. Toch zal Jashari voorlopig nog niet meetrainen met de groep. Door zijn afwezigheid heeft hij een fysieke achterstand opgelopen, en hij trainde de voorbije weken individueel.

Hoewel er geen openlijk conflict is tussen speler en club, blijft de situatie gespannen. De komende dagen zullen uitwijzen of Jashari bereid is om zich opnieuw volledig te focussen op Club, of dat hij mentaal nog altijd op een transfer hoopt.

Club Brugge speelt woensdag een oefenmatch tegen Lokomotiva Zagreb en zondag volgt de Supercup tegen Union. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Jashari al speelminuten zal krijgen, al blijft niets uitgesloten.

Voorlopig houdt iedereen de adem in: zet Jashari zich opnieuw vol in voor blauw-zwart, of blijft de saga voortduren tot het einde van de transferperiode?