Hein Vanhaezebrouck merkte iets opvallend op bij Club Brugge: "Heel raar vond ik dat"

Club Brugge won thuis van Genk met 2-1, maar de match verliep niet per se vlot voor blauw-zwart. Hein Vanhaezebrouck zag iets "heel raar".

Club Brugge pakte op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen meteen de drie punten tegen KRC Genk. Blauw-zwart won met 2-1 van de Limburgers, maar daar is niet alles mee gezegd.

Genk kwam knap op voorsprong via Oh, maar incasseerde in de tweede helft nog twee lastige doelpunten. Hein Vanhaezebrouck merkte iets speciaals op bij de thuisploeg.

"Wat me bij Club vooral opviel was de afwachtende houding van bij de aftrap", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Heel raar vond ik dat en daardoor is er een soort laksheid in geslopen. Er was op geen enkel moment sprake van korte dekking of agressief verdedigen."

De tegenstander pakte het heel anders aan in de openingsfase. "Genk daarentegen ging zijn tegenstander opjagen, zette hoog druk en doordat het ook nog voortborduurde op de automatismen van vorig seizoen, had het de volledige controle en kwam het verdiend op voorsprong."

"Ook na rust had het nog goeie kansen en het had altijd moeten winnen, maar een zwakke afwerking en een sterke Mignolet hebben dat voorkomen. Door twee keer verkeerde keuzes te maken op stilstaande fase, met spelers die onnodig terugliepen naar de doellijn, heeft het Club zelfs nog drie punten cadeau gedaan", besluit Vanhaezebrouck.