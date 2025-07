Concurrentie voor Julien Duranville? Dortmund overweegt een tweede Rode Duivel aan te trekken...op dezelfde positie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De afgelopen seizoenen heeft Borussia Dortmund vertrouwd op verschillende Belgen. Dit kan worden voortgezet met de komst van Leandro Trossard.

Van Michy Batshuayi tot Julien Duranville, via Thomas Meunier of Axel Witsel, Dortmund heeft de afgelopen seizoenen vaak minstens één Belgische speler in zijn selectie gehad. En nu richt Borussia zich op het geval van Leandro Trossard.

Het is Florian Plettenberg, transferexpert van Sky Sports, die het nieuws onthult. Hij schrijft dat BVB de situatie van de Rode Duivel nauwlettend volgt, die zijn laatste contractjaar bij Arsenal ingaat en dus mogelijk vertrekt.

Meerdere gegadigden voor Leandro Trossard

De situatie heeft al de interesse gewekt van meerdere clubs. Trossard is al gelinkt aan Fenerbahçe, een verblijf in Saoedi-Arabië en zelfs aan Bayern München. In Beieren werd de Limburger beschouwd als een alternatief voor Luis Diaz. Maar de komst van laatstgenoemde lijkt concreet te worden.

Leandro Trossard lijkt dus weg te gaan van Bayern, maar een vertrek bij Arsenal blijft zeer waarschijnlijk. Zeker omdat The Gunners een nieuw tijdperk ingaan met de komst van technisch directeur Andrea Berta.

Na tweeëneenhalf jaar op het Emirates Stadium zou de voormalige speler van Genk en Brighton dus de concurrentie kunnen aangaan met Julien Duranville in het Ruhrgebied (hoewel hij op alle aanvalsposten kan spelen). Twee niet nader genoemde Premier League-clubs zouden hem echter ook een concreet aanbod hebben gedaan.