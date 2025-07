📷 Ex-speler van Club, Cercle, Essevee en Union SG kiest voor opvallende nieuwe uitdaging

Robbe Decostere, geboren en getogen in Roeselare, keert terug naar vertrouwd terrein. De 27-jarige rechtsachter tekende een contract bij SK Roeselare, dat recent promoveerde naar de Eerste Nationale.

Jeugdopleiding bij Brugse grootmachten

Zijn voetbalopleiding begon bij SVD Kortemark en KSV Roeselare, maar het was bij Club Brugge en later Cercle Brugge dat hij zijn talent verder ontwikkelde. Bij Cercle kreeg hij in 2018 zijn eerste profcontract en debuteerde hij in de Jupiler Pro League. Toch bleef zijn speelminuten beperkt, wat leidde tot een reeks uitleenbeurten.

Uitleenbeurt aan Tubize: ervaring in lagere klasse

In het seizoen 2019–2020 werd Decostere uitgeleend aan AFC Tubize, waar hij meer speelminuten kreeg in de Eerste Amateurklasse. Ondanks zijn regelmatige basisplaats kon hij de degradatie van de club niet voorkomen. De uitleenbeurt gaf hem wel de kans om zich fysiek en mentaal te ontwikkelen.

Terug bij Cercle, maar geen vaste waarde

Na Tubize keerde hij terug naar Cercle Brugge, waar hij enkele seizoenen actief bleef. Hij speelde in totaal 58 wedstrijden in de Jupiler Pro League, maar wist nooit een vaste basisplaats af te dwingen. Concurrentie en tactische keuzes van de trainers beperkten zijn impact op het eerste elftal.

Kort verblijf bij Zulte Waregem

In 2023 maakte Decostere de overstap naar Zulte Waregem, waar hij in de Challenger Pro League meer offensieve vrijheid kreeg. Hij scoorde drie keer in zestien wedstrijden, maar zijn contract werd niet verlengd. Een korte passage bij Union SG B volgde, waarna hij opnieuw zonder club zat.

Nieuwe kans bij SK Roeselare

SK Roeselare biedt Decostere nu een kans om zijn carrière te herlanceren. De club kent hem goed: hij speelde er als jeugdspeler en kent de omgeving. Met zijn ervaring bij eersteklassers en zijn maturiteit hoopt hij een leidersrol op zich te nemen. Voor Decostere is dit meer dan een transfer, het is een thuiskomst.